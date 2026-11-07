कानपुर: धनतेरस और छोटी दीपावली पर रफ्तार का कहर, दो महिलाओं समेत तीन की मौत

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से जान चली गई। हादसों ने तीन परिवारों की दीपावली की खुशियां मातम में बदल दीं।गुजैनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम पांडु नदी पुल पर किनारे खड़ीं मेहरबान सिंह पुरवा गोपालपुरम निवासी विद्यादेवी (40) को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के बेटे साहिल और शुभम ने बताया कि मां धनतेरस पर बाजार से खरीदारी कर घर लौटने के लिए साधन का इंतजार कर रही थीं। बेटों का आरोप है कि बाइक पर सवार दो युवक शराब के नशे में थे। लोगों ने शोर मचाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों बाइक मौके पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस बाइक को थाने ले गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मौत की पुष्टि हुई है। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा के अनुसार शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। महाराजपुर थाना क्षेत्र में सरसौल ओवरब्रिज के पास शनिवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अंशु कुशवाहा (26) की मौत हो गई। वह चौबेपुर स्थित कंपनी में शिफ्ट इंचार्ज थे। शनिवार सुबह करीब पांच बजे बाइक से त्योहार पर वर्करों को ड्यूटी के लिए लेने निकले थे, तभी हादसे का शिकार होगए। अंशु परिवार के इकलौते बेटे थे। दो वर्ष पहले तेजपुर निवासी रेशु से उनकी शादी हुई थी। उनका एक साल का बेटा अथर्व है। पति की मौत से बदहवास रेशु ने बताया कि उन्होंने जल्दी काम खत्म कर लौटने और साथ में दीपावली मनाने का वादा किया था। उन्हें क्या पता था कि यह आखिरी मुलाकात होगी। महाराजपुर थाना प्रभारी जर्नादन सिंह के अनुसार तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।