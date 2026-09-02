कानपुर बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब: रीजनल डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन, रक्षा आपूर्ति से जुड़ेंगे एमएसएमई

कानपुर को देश का प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। बिठूर स्थित एटरनिटी होटल में स्ट्रेटेजिक उत्तर प्रदेश: कानपुर रीजनल डिफेंस वर्कशॉप का भव्य आयोजन किया गया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कानपुर के स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना और क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करना है।

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इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ओआरएफ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत, कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और कानपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश अवस्थी ने भी अपने विचार रखे। प्रथम सत्र में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत कानपुर का औद्योगिक इकोसिस्टम विषय पर विचार-विमर्श हुआ। संचालन ओआरएफ के डॉक्टर विवेक मिश्रा ने किया। इसमें जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अंजनीश प्रताप सिंह सहित रक्षा एवं तकनीक जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही।