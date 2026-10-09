कानपुर: छात्रवृत्ति पोर्टल की तकनीकी खामियों से परेशानियां, 60 हजार छात्रों के आवेदन अटके, 15 तक अंतिम तिथि

कानपुर में समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल की तकनीकी खामियां 60 हजार छात्र-छात्राओं की परेशानी का कारण बन गई हैं। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र फाॅर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। कहीं बैंक की शाखा और आईएफएससी कोड का विकल्प नहीं खुल रहा है तो कहीं पुराने छात्रों का छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है।

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छात्र समस्या लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालय और समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि, समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा है। शहर में हर साल पूर्वदशम छात्रवृत्ति के करीब छह हजार और दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लगभग 73 हजार छात्र-छात्राओं को लाभ मिलता है। इस साल भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है।