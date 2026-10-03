फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Second accident in 24 hours violent collision between Omni van and auto leaves  passenger injured

कानपुर: 24 घंटे में दूसरा हादसा, ओमनी और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, यात्री का गंभीर घायल, जिम्मेदार विभाग बेपरवाह

Sat, 03 Oct 2026 02:27 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 03 Oct 2026 02:27 PM IST
सार

Kanpur News: बिधनू थाना क्षेत्र अंतर्गत हरबसपुर पंचायत घर के पास जानलेवा गड्ढे के कारण 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा हादसा हो गया। शनिवार को गड्ढे से बचने के चक्कर में तेज रफ्तार ओमनी कार ने सड़क किनारे खड़े सवारी ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दिन पहले ही इसी गड्ढे की वजह से डंपर और स्कूल बस की भिड़ंत में शिक्षिका की मौत व 15 लोग घायल हुए थे।

विज्ञापन
Kanpur Second accident in 24 hours violent collision between Omni van and auto leaves  passenger injured
Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में हरबसपुर पंचायत घर के पास सड़क के गड्ढे से बचने की कोशिश में शनिवार को तेज रफ्तार ओमनी अनियंत्रित होकर सवारी ऑटो से जा भिड़ी। हादसे में ऑटो के किनारे बैठे मूसानगर निवासी दिलीप कुमार (50) के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बिधनू सीएचसी से हैलट रेफर किया गया, लेकिन परिजन निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कहकर उन्हें अपने साथ ले गए।

विज्ञापन

ऑटो चालक पप्पू के मुताबिक, वह मूसानगर से सवारियां लेकर नौबस्ता जा रहा था। पंचायत घर के पास लघुशंका के लिए उसने ऑटो सड़क किनारे रोका था। इसी दौरान पीछे से आ रही ओमनी के चालक ने सड़क के गड्ढे से बचने का प्रयास किया। वाहन अनियंत्रित हुआ और ऑटो में जा घुसा। किनारे बैठे दिलीप इसकी चपेट में आ गए। ऑटो में सवार अन्य यात्रियों को चोट नहीं आई।

विज्ञापन

हादसा हुआ…मौत हुई, फिर भी नहीं भरे गड्ढे
हरबसपुर में शुक्रवार को इसी मार्ग पर सड़क के गड्ढे के कारण डंपर और स्कूल बस की टक्कर में विज्ञान शिक्षिका ऐश्वर्या श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि करीब 15 लोग घायल हुए थे। हादसे के 24 घंटे के भीतर उसी जगह फिर दुर्घटना ने सड़क की बदहाली और जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले जानलेवा हादसा होने के बावजूद शनिवार तक न गड्ढा भरा गया और न ही दुर्घटना की आशंका वाले स्थान पर कोई तत्काल सुरक्षा इंतजाम किया गया।

विज्ञापन

जगह-जगह गड्ढे, सड़क पर बिखरी बजरी
स्थानीय लोगों के मुताबिक, हरबसपुर मार्ग पर सड़क जगह-जगह उखड़ी हुई है। गहरे गड्ढों के साथ सड़क पर बजरी फैली है, जिससे वाहन चालकों के लिए सामान्य रफ्तार में चलना भी जोखिम भरा हो गया है। गड्ढा सामने आते ही वाहन चालक बचने के लिए अचानक दिशा बदलते हैं और इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी सड़क की हालत से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद मरम्मत को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed