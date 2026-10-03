कानपुर: 24 घंटे में दूसरा हादसा, ओमनी और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, यात्री का गंभीर घायल, जिम्मेदार विभाग बेपरवाह

कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में हरबसपुर पंचायत घर के पास सड़क के गड्ढे से बचने की कोशिश में शनिवार को तेज रफ्तार ओमनी अनियंत्रित होकर सवारी ऑटो से जा भिड़ी। हादसे में ऑटो के किनारे बैठे मूसानगर निवासी दिलीप कुमार (50) के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बिधनू सीएचसी से हैलट रेफर किया गया, लेकिन परिजन निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कहकर उन्हें अपने साथ ले गए।

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ऑटो चालक पप्पू के मुताबिक, वह मूसानगर से सवारियां लेकर नौबस्ता जा रहा था। पंचायत घर के पास लघुशंका के लिए उसने ऑटो सड़क किनारे रोका था। इसी दौरान पीछे से आ रही ओमनी के चालक ने सड़क के गड्ढे से बचने का प्रयास किया। वाहन अनियंत्रित हुआ और ऑटो में जा घुसा। किनारे बैठे दिलीप इसकी चपेट में आ गए। ऑटो में सवार अन्य यात्रियों को चोट नहीं आई।