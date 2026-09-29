कानपुर: पलक झपकते उड़ा ले गए स्कूटी, सीसीटीवी में कैद हुए शातिर चोर, फुटेज से सुराग तलाश रही पुलिस
Kanpur News: गोविंदनगर इलाके में बेखौफ चोरों ने बाहर खड़ी स्कूटी को शातिर चोरों ने उड़ा लिया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ शातिर चोरों ने इलाके में खड़ी एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह पूरी वारदात पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित ने अपनी स्कूटी बाहर खड़ी की थी। तभी मौका पाकर पहुंचे अज्ञात चोरों ने कुछ ही सेकंड में गाड़ी का लॉक खोला और स्कूटी लेकर रफूचक्कर हो गए। जब काफी देर बाद पीड़ित बाहर आया तो वाहन गायब देख उसके होश उड़ गए। आसपास तलाश करने पर जब सफलता नहीं मिली, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें चोर स्कूटी चुराते साफ नजर आ रहे हैं।
जांच में जुटी पुलिस
पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। थाना प्रभारी का कहना है कि फुटेज में दिख रहे संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और जल्द ही वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।