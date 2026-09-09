कानपुर: दुकानें हटाने पहुंची थी राजस्व टीम, सपाइयों का हंगामा और प्रदर्शन, सपा नेता रचना सिंह के पति गिरफ्तार
Kanpur News: अरौल के मकनपुर रोड पर चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम का विरोध कर रहे सपाइयों का धरना पुलिस ने खत्म करा दिया है। पुलिस ने सपा नेता रचना सिंह गौतम के पति को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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कानपुर में अरौल थाना क्षेत्र के मकनपुर रोड पर चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के विरोध में शुरू हुआ हंगामा पुलिस के कड़े रुख के बाद शांत हो गया। पुलिस प्रशासन ने चकमार्ग पर चल रहे समाजवादी पार्टी के धरना-प्रदर्शन को जबरन खत्म कराया और मौके से बवाल कर रहे सपा नेता रचना सिंह गौतम के पति को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, ग्राम निवासी अरविंद त्रिपाठी की शिकायत पर बुधवार को राजस्व विभाग की टीम मकनपुर रोड स्थित सरकारी चकमार्ग से अवैध दुकानें और अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही सपा नेता रचना सिंह गौतम समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गईं और प्रशासनिक कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए धरने पर बैठ गईं।
पुलिस ने खत्म कराया धरना, भारी तनाव के बीच गिरफ्तारी
विरोध-प्रदर्शन के चलते काफी देर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बाधित रही। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल और उच्च अधिकारियों ने पहले सपाइयों को समझाने का प्रयास किया। जब सपाई धरना खत्म करने पर राजी नहीं हुए, तो पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। इस दौरान सपा नेता रचना सिंह गौतम के पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।