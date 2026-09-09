कानपुर: दुकानें हटाने पहुंची थी राजस्व टीम, सपाइयों का हंगामा और प्रदर्शन, सपा नेता रचना सिंह के पति गिरफ्तार

कानपुर में अरौल थाना क्षेत्र के मकनपुर रोड पर चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के विरोध में शुरू हुआ हंगामा पुलिस के कड़े रुख के बाद शांत हो गया। पुलिस प्रशासन ने चकमार्ग पर चल रहे समाजवादी पार्टी के धरना-प्रदर्शन को जबरन खत्म कराया और मौके से बवाल कर रहे सपा नेता रचना सिंह गौतम के पति को गिरफ्तार कर लिया।

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जानकारी के अनुसार, ग्राम निवासी अरविंद त्रिपाठी की शिकायत पर बुधवार को राजस्व विभाग की टीम मकनपुर रोड स्थित सरकारी चकमार्ग से अवैध दुकानें और अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही सपा नेता रचना सिंह गौतम समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गईं और प्रशासनिक कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए धरने पर बैठ गईं।