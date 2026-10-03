फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Rain disrupts kitchen budgets green vegetables get costlier again tomatoes hit the 50 mark

कानपुर: बारिश से बिगड़ा रसोई का बजट, फिर महंगी हुईं हरी सब्जियां, टमाटर का अर्धशतक…धनिया 300 पार, पढ़ें डिटेल

Sat, 03 Oct 2026 02:41 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 03 Oct 2026 02:41 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर की थोक व फुटकर मंडियों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण हरी सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने और दो दिनों तक आवक ठप रहने से बाजार में आपूर्ति का संकट गहरा गया है।

विज्ञापन
Kanpur Rain disrupts kitchen budgets green vegetables get costlier again tomatoes hit the 50 mark
कानपुर में हरी सब्जियां हुई महंगी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में हरी सब्जियों के भावों में तेजी आई है। टमाटर के भाव 50 से 60 रुपये किलो हो गए हैं। लौकी 50 किलो में बिक रही है। इसी तरह कद्दू 30 रुपये किलो भाव में बिक रहा है। शिमला मिर्च 120 और परवल भी 120 रुपये किलो बिक रहा है। तरोई 80 से 90 रुपये किलो में बिक रही है। अदरक 200 किलो, धनिया 300 किलो में बिक रही है।

विज्ञापन



विज्ञापन



दरअसल, बीते दिनों हुई बरसात के बाद से सब्जियों की फसल खराब गई थी। खेतों में पानी भरने से सड़ गई। इससे बाजार में आपूर्ति का संकट हो गया। बरसात के दौरान दो दिन हरी सब्जियों की आवक ठप हो गई थी। टमाटर के भाव भी कम हुए हैं। नया आलू थोक में 35 रुपये किलो में है। वहीं, फुटकर में शहर के अलग-अलग हिस्सों में अलग रेट हैं। कहीं पर 40 है, तो कहीं 50 से 60 रुपये किलो भी बिक रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed