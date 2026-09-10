कानपुर: रेलवे का माल ढुलाई पर जोर, बांग्लादेश भेजा डि-आयल केक, सिलचर के लिए चावल रवाना, मिला लाखों का राजस्व

यात्रियों के साथ अब माल ढुलाई में भी रेलवे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। कानपुर के गुड्स शेड से माल लदान में तीन बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय माल गोदाम से चार साल बाद पहली बार 20 वैगन में मक्का लादा गया। इससे रेलवे को 16.64 लाख रुपये का मालभाड़ा मिला। वहीं पनकीधाम गुड्स शेड की नवनिर्मित लाइन नंबर-15 से पहली बार 21 बीसीएन वैगन में डि-आयल केक बांग्लादेश के रोहनपुर भेजा गया। इससे करीब 24 लाख रुपये मालभाड़ा मिलने की उम्मीद है।

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पनकीधाम से सिलचर भी भेजा चावल

पनकीधाम गुड्स शेड से चार वैगन में चावल सिलचर के लिए रवाना किया गया। इससे रेलवे को 6.71 लाख रुपये का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ। रेलवे का दावा है कि नई कमोडिटी और नए कारोबारियों को रेल परिवहन से जोड़ने के प्रयासों से माल लदान में इजाफा हो रहा है।