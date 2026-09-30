कानपुर: ‘वैक्सीन के बाद भी फैला रैबीज’, हाइड्रोफोबिया से परेशान थे बुजुर्ग, बांके से रेत लिया गला, पढ़ें मामला

कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के धीरपुर गांव में 14 सितंबर को पागल कुत्ते के चेहरे पर काटने के बाद मानसिक हालत बिगड़ने से परेशान रामआसरे (57) ने मंगलवार सुबह खुद का गला बांके से रेतकर खुदकुशी कर ली। परिजन के अनुसार वैक्सीन लगवाने के बाद भी इसका असर नहीं हुआ। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वह पानी देखकर डरने लगे थे।

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घर से कुछ दूर खेत के पास स्थित मां काली के स्थान पर खुद की बलि देने की बात ग्रामीणों से बार-बार कर रहे थे। सुबह ग्रामीणों ने उसी स्थान के पास खून से लथपथ शव पड़ा पाया। धीरपुर गांव निवासी शैलेश कुमार ने बताया कि रामआसरे उनके मामा थे और साथ में ही रहते थे। वह गांव में ट्यूबवेल के पास झोपड़ी बनाकर अक्सर वहां रुकते और खेती में हाथ बंटाते थे।