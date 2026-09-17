कानपुर: मंधना में नहीं सुधरी बिजली आपूर्ति, बिठूर विधायक की चेतवानी भी बेअसर, अघोषित कटौती से 74 गांव बेहाल

कानपुर में बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा की कड़ी चेतावनी और हिदायत का भी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। मंधना बिजलीघर से जुड़े 74 गांवों में जारी अघोषित बिजली कटौती में कोई सुधार नहीं हुआ है।

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विधायक के अल्टीमेटम के बावजूद बुधवार रात ग्रामीणों को भीषण कटौती का सामना करना पड़ा और 12 घंटे के भीतर महज चार घंटे ही बिजली मिल सकी। उल्लेखनीय है कि बुधवार को बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।