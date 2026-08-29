कानपुर विमान हादसा: दोनों इंजन ले गई डीजीसीए, पता करेगी गिरने का कारण, यूनिक आईडी और मेंटेनेंस रिकॉर्ड खंगाले

कानपुर में गर्ग एविएशन के प्रशिक्षण विमान टेक्नो पी2006टी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह तलाशने के लिए शुक्रवार को डीजीसीए दिल्ली, लखनऊ और एएआईबी (वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो) के अफसरों की टीमों ने जांच की। दोपहर 12 बजे घटनास्थल पर पहुंचीं टीमों ने देर शाम तक जांच-पड़ताल की। विमान के मलबे के कुछ टुकड़ों को कटर से काटकर अलग किया गया।

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साक्ष्य के तौर पर एकत्र किया गया। विमान के अलग-अलग हिस्सों की यूनिक आईडी की जांच की गई। विमान का इंजन खोलकर साथ ले गए, ईंधन, प्रोपेलर और एयर फ्लेम सिस्टम की जानकारी जुटाई गई। हालांकि, अभी टीमों ने जांच के संबंध में कोई भी जानकारी देने से इन्कार किया।