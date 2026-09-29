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कानपुर: पुराने पेंशनरों का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, दी ये चेतावनी

Tue, 29 Sep 2026 01:29 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 29 Sep 2026 01:29 PM IST
सार

Kanpur News: सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में मंगलवार को पेंशनरों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने वित्त विधेयक अधिनियम-2025 के प्रावधानों का विरोध करते हुए पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग उठाई।

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Kanpur Pensioners stage a massive protest at the Collectorate submit a memorandum listing 12 demands
सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग में शामिल किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया।

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एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएल गुलाबिया ने बताया कि सरकार वित्त विधेयक अधिनियम-2025 लाकर पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों में पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग में शामिल करने, वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन, रेल किराये में छूट बहाल करने तथा स्थानीय निकायों एवं जल निगम के पेंशनरों को दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस योजना का लाभ देने व समय से पेंशन भुगतान जैसी मांगें शामिल हैं।

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ये लोग रहे मौजूद
इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि यदि बुजुर्गों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया तो, सरकार के लिए परिणाम ठीक नहीं होंगे। यहां आर. पी. श्रीवास्तव, बेचे लाल कुशवाहा, चंद्र हंस सिंह चौहान, सरदार इंद्रजीत सिंह गिल आदि मौजूद रहे।

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