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कानपुर: शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर नगर आयुक्त का एक्शन, नगर निगम के 11 कर्मचारी निलंबित

Thu, 27 Aug 2026 07:38 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 07:38 PM IST
सार

Kanpur News: नगर निगम में काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बड़ी कार्रवाई की है।

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Kanpur Nagar Nigam Suspends 11 Employees of Street Lighting Department
कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मार्ग प्रकाश विभाग में तैनात 11 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। निलंबित कर्मचारियों की तैनाती नगर निगम के जोन-1, 2, 3, 4 और 6 में थी। इन पर अपने कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप हैं। शिकायतों के निस्तारण को लेकर मोबाइल पर गलत तरीके से शिकायत निस्तारित दिखाने के मामले को भी नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया है।

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जनप्रतिनिधियों की ओर से मार्ग प्रकाश व्यवस्था और शिकायतों के निस्तारण को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थीं। इसके बाद नगर आयुक्त ने विभागीय स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में प्रथम दृष्टया कर्मचारियों की कार्यशैली में लापरवाही और अनुशासनहीनता सामने आने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

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मामले की विस्तृत जांच के लिए अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच के दौरान कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, शिकायतों के निस्तारण और संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की जाएगी। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के कार्यों में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

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