कानपुर: शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर नगर आयुक्त का एक्शन, नगर निगम के 11 कर्मचारी निलंबित

मार्ग प्रकाश विभाग में तैनात 11 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। निलंबित कर्मचारियों की तैनाती नगर निगम के जोन-1, 2, 3, 4 और 6 में थी। इन पर अपने कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप हैं। शिकायतों के निस्तारण को लेकर मोबाइल पर गलत तरीके से शिकायत निस्तारित दिखाने के मामले को भी नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया है।

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