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कानपुर नगर निगम: सिंडिकेट चलाकर भ्रष्टाचार करने वाली एक और फर्म ब्लैकलिस्ट, अब तक छह फर्में काली सूची में

Sun, 30 Aug 2026 04:22 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 30 Aug 2026 04:22 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर नगर निगम में सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार करने वाली एक और स्थानीय फर्म को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शनिवार रात ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही काली सूची में डाली गई फर्मों की संख्या छह हो गई है।

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Kanpur Nagar Nigam Another firm involved in corruption through syndicate blacklisted six firms blacklisted
कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में सिंडिकेट बनाकर नगर निगम में भ्रष्टाचार करने वाली एक और फर्म को शनिवार की रात नगर आयुक्त ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके साथ ही अब तक छह फर्मों को काली सूची में डाला जा चुका है। वहीं 19 हॉट मिक्स प्लांट वाली और 400 अन्य फर्माें की जांच चल रही हैं। अन्य फर्मों और उनके संचालकों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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नगर निगम के अफसरों के अनुसार ब्लैकलिस्ट की गई फर्म कानपुर की ही है जो सिंडिकेट गोविंद शर्मा और उसके गुर्गों की देखरेख में भ्रष्टाचार में लिप्त थी। फर्म के कर्ता-धर्ता गोविंद शर्मा के संरक्षण में अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर छोटे से बड़े स्तर तक के टेंडर हासिल करते थे।

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फर्म के कामकाज के तौरतरीके और कागजात में गड़बड़ी मिली
एसआईटी की जांच में भी इस फर्म के पंजीकरण प्रक्रिया और भुगतान संबंधी दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि एक और फर्म के कामकाज के तौरतरीके और कागजात में गड़बड़ी मिली है। इसलिए फर्म पर भी कार्रवाई की गई है। कागजी कार्रवाई को पूरा कर फर्म के नाम और कर्ता-धर्ता की सूचना जारी की जाएगी।

 

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