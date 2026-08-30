कानपुर नगर निगम: सिंडिकेट चलाकर भ्रष्टाचार करने वाली एक और फर्म ब्लैकलिस्ट, अब तक छह फर्में काली सूची में

कानपुर में सिंडिकेट बनाकर नगर निगम में भ्रष्टाचार करने वाली एक और फर्म को शनिवार की रात नगर आयुक्त ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके साथ ही अब तक छह फर्मों को काली सूची में डाला जा चुका है। वहीं 19 हॉट मिक्स प्लांट वाली और 400 अन्य फर्माें की जांच चल रही हैं। अन्य फर्मों और उनके संचालकों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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नगर निगम के अफसरों के अनुसार ब्लैकलिस्ट की गई फर्म कानपुर की ही है जो सिंडिकेट गोविंद शर्मा और उसके गुर्गों की देखरेख में भ्रष्टाचार में लिप्त थी। फर्म के कर्ता-धर्ता गोविंद शर्मा के संरक्षण में अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर छोटे से बड़े स्तर तक के टेंडर हासिल करते थे।