कानपुर में ‘पागल’ कहने पर भड़के युवक, स्कूटी से कुचलकर कबाड़ बीनने वाले की हत्या

मौके पर मिली सिगरेट भी बनी अहम कड़ी

पुलिस की जांच में मौके से मिले साक्ष्यों में सिगरेट भी अहम कड़ी बनी। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस ने आयुष शर्मा और आशु सिंह की पहचान की। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी, एक अवैध तमंचा, कारतूस और घटना के दौरान बनाई गई कथित वीडियो क्लिप बरामद हुई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है। वीडियो क्लिप और अन्य बरामद साक्ष्यों का घटना से संबंध भी जांचा जा रहा है।