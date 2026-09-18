यूपी: ‘ममता पर भारी समलैंगिक प्यार’, तीन बच्चों की मां को युवती से हुआ प्यार, परिवार को भी ठुकराया, पढ़ें मामला

कानपुर में तीन बच्चों की मां और युवती के बीच समलैंगिक संबंध का मामला सामने आया है। प्रकरण महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मायके से 10 दिनों से लापता महिला पनकी में एक युवती के साथ मिली तो हकीकत सामने आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी कुछ दिन पहले ही यहां अपने मायके तीन बच्चों को लेकर आई थी।

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इसके बाद छह सितंबर से लापता है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश की तो वह पनकी में अपने से कम उम्र की युवती के साथ मिली। दोनों किराये के एक कमरे में रह रहीं थीं। पुलिस दोनों के अलावा सरसौल के एक युवक को लेकर महाराजपुर थाने पहुंची तो महिला ने घर जाने से इन्कार कर दिया। वह अपने बच्चों को भी साथ नहीं रखना चाहती है।