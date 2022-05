{"_id":"62846859a45fd26ed010b48f","slug":"kanpur-metro-the-way-for-the-construction-of-chunniganj-underground-metro-rail-is-cleared-both","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kanpur Metro: चुन्नीगंज भूमिगत मेट्रो रेल निर्माण का रास्ता साफ, दोनों विभागों की लगेगी मुहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 18 May 2022 09:00 AM IST