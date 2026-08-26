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कानपुर: ओला इलेक्ट्रिक शोरूम में भीषण आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख, दमकल ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं

Wed, 26 Aug 2026 09:24 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 09:24 AM IST
सार

Kanpur News: पनकी क्षेत्र में एमआईजी रोड पर स्थित ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और अंदर रखी दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं।

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Kanpur Massive fire at Ola Electric showroom dozens of vehicles reduced to ashes fire brought under control
kanpur fire accident - फोटो : amar ujala

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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एमआईजी रोड पर ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम में अचानक भीषण आग भड़क उठी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने कुछ ही पलों में पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अंदर रखी दर्जनों दोपहिया गाड़ियां जलकर राख हो गईं।

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घटना की रात 23:18 बजे मिनी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि पनकी में त्रिपाठी गेस्ट हाउस के सामने स्थित ओला शोरूम में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए पनकी की यूनिट फायर टेंडर के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। आग की भीषणता को देखते हुए फजलगंज से भी दो अन्य फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया।

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Kanpur Massive fire at Ola Electric showroom dozens of vehicles reduced to ashes fire brought under control
kanpur fire accident - फोटो : amar ujala

धुएं के बीच घंटों चली मशक्कत
घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया कि शोरूम के भीतर भारी मात्रा में जहरीला धुआं भरा हुआ था और आग विकराल रूप ले चुकी थी। दमकल कर्मियों ने अत्यधिक धुएं और कठिनाइयों के बीच मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद पंपिंग कर आग को पूरी तरह से बुझाया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग के कारणों और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

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