कानपुर: ओला इलेक्ट्रिक शोरूम में भीषण आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख, दमकल ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं

धुएं के बीच घंटों चली मशक्कत

घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया कि शोरूम के भीतर भारी मात्रा में जहरीला धुआं भरा हुआ था और आग विकराल रूप ले चुकी थी। दमकल कर्मियों ने अत्यधिक धुएं और कठिनाइयों के बीच मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद पंपिंग कर आग को पूरी तरह से बुझाया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग के कारणों और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।