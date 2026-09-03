कानुपर: एलआईसी क्षेत्रीय कार्यालय में भीषण आग, जरूरी दस्तावेज जलकर खाक, दमकल ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू

कानपुर के कोतवाली क्षेत्र में आरबीआई के सामने स्थित एलआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय में गुरुवार सुबह करीब छह बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में रखे कई जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। आग की लपटें और धुआं उठता देख कर्मचारियों व आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

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सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, आग में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो सका है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज आग की चपेट में आए हैं।