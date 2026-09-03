चित्रकूट में बारिश का कहर: अचानक ढही कच्ची दीवार, पिता और दो मासूमों की मौत, मां-बेटी घायल, अस्पताल में भर्ती

चित्रकूट जिले में लगातार हो रही बारिश अब काल बनकर बरस रही है। सदर तहसील क्षेत्र के बराछ गांव में एक दर्दनाक हादसे में कच्ची दीवार ढहने से पिता और उसकी दो मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पत्नी और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार, बराछ गांव में पहाड़ी के नीचे कल्लू यादव (32) पुत्र बब्बू का कच्चा घर बना हुआ है।

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बीती रात लगातार बारिश के चलते घर की कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय परिवार घर के अंदर सो रहा था। दीवार के मलबे में दबने से कल्लू यादव (32), उसका बेटा अंश (5) और एक साल की दुधमुंही बेटी कल्ली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कल्लू की पत्नी कुंता देवी (30) और चार वर्षीय बेटी अंशिका गंभीर रूप से घायल हो गई।