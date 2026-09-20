खास खबर: पंचायती राज का 'बड़ा खेल', कुसी पर बैठे कार्यवाहक, फिर भी दे दिया प्रधान का मानदेय, पढ़ें पूरा मामला

कानपुर में ग्राम प्रधान की कुर्सी खाली हुई तो ग्राम पंचायत सदस्य को कार्यवाहक प्रधान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन प्रधान को दिया जाने वाला मानदेय पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से दिया जाना नहीं बंद किया। यह नियमानुसार गलत है। यह मानदेय सिर्फ प्रधान को ही दिया जाता है। इस तरह के खेल एक-दो ग्राम पंचायतों में नहीं, बल्कि पांच ग्राम पंचायतों के कार्यवाहक प्रधानों को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में कुल 2.47 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

विज्ञापन



शासन निर्वाचित प्रधान को पांच हजार रुपये मानदेय के रूप में देती है। अगर किसी प्रधान की अचानक मृत्यु हो जाती या फिर जेल चला जाता है, तो ऐसे समय में ग्राम पंचायत सदस्यों को जिलाधिकारी की स्वीकृति से केवल कार्यवाहक प्रधान के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कार्यवाहक प्रधानों को मानदेय देने का कोई नियम नहीं हैं। इसके बावजूद ग्राम पंचायत सचिवों ने घाटमपुर, पतारा, सरसौल, बिल्हौर और कल्याणपुर विकासखंड की पांच ग्राम पंचायतों में मानदेय का भुगतान निर्वाचित प्रधानों की तरह कर दिया।