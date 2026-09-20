फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur major maneuver in Panchayati Raj acting official held the post yet the Pradhans honorarium was paid out

खास खबर: पंचायती राज का 'बड़ा खेल', कुसी पर बैठे कार्यवाहक, फिर भी दे दिया प्रधान का मानदेय, पढ़ें पूरा मामला

Sun, 20 Sep 2026 11:48 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 20 Sep 2026 11:48 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर की पांच ग्राम पंचायतों में नियमों को दरकिनार कर कार्यवाहक प्रधानों को गैर-कानूनी तरीके से 2.47 लाख के मानदेय का भुगतान कर दिया गया। नियम के मुताबिक 5,000 प्रति माह का मानदेय सिर्फ निर्वाचित ग्राम प्रधान को मिलता है, कार्यवाहक प्रधान को नहीं। 

विज्ञापन
Kanpur major maneuver in Panchayati Raj acting official held the post yet the Pradhans honorarium was paid out
विकास भवन, कानपुर नगर - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में ग्राम प्रधान की कुर्सी खाली हुई तो ग्राम पंचायत सदस्य को कार्यवाहक प्रधान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन प्रधान को दिया जाने वाला मानदेय पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से दिया जाना नहीं बंद किया। यह नियमानुसार गलत है। यह मानदेय सिर्फ प्रधान को ही दिया जाता है। इस तरह के खेल एक-दो ग्राम पंचायतों में नहीं, बल्कि पांच ग्राम पंचायतों के कार्यवाहक प्रधानों को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में कुल 2.47 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

विज्ञापन

शासन निर्वाचित प्रधान को पांच हजार रुपये मानदेय के रूप में देती है। अगर किसी प्रधान की अचानक मृत्यु हो जाती या फिर जेल चला जाता है, तो ऐसे समय में ग्राम पंचायत सदस्यों को जिलाधिकारी की स्वीकृति से केवल कार्यवाहक प्रधान के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कार्यवाहक प्रधानों को मानदेय देने का कोई नियम नहीं हैं। इसके बावजूद ग्राम पंचायत सचिवों ने घाटमपुर, पतारा, सरसौल, बिल्हौर और कल्याणपुर विकासखंड की पांच ग्राम पंचायतों में मानदेय का भुगतान निर्वाचित प्रधानों की तरह कर दिया।

विज्ञापन

गलत तरीके से कैसे भुगतान हो गया
इसमें सबसे ज्यादा भुगतान सरसौल, बिल्हौर, कल्याणपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया है। पांच पंचायतों में वर्ष 2025-26 में 1.925 लाख और 2026-27 में 55 हजार रुपये, कुल 2.475 लाख रुपये का भुगतान हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ग्राम पंचायतों में भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन है इसके बाद भी विकासखंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और जिला स्तर पर डीपीएम समेत अन्य जिम्मेदार जांच करते है फिर भी गलत तरीके से कैसे भुगतान हो गया।

विज्ञापन

विकासखंड      ग्राम पंचायत               कार्यवाहक प्रधान        2025-26       2026-27
घाटमपुर         डुहरू                          नरेंद्र कुमार                7,500           30,000
पतारा            सरखेमपुर                   अंकित                      35,000          00
सरसौल          महोली                        संतोष कुमार             50,000          5,000
बिल्हौर           हंसोली काजीगंज         रवि कुमार                 40,000         15,000
कल्याणपुर      हृदयपुर                      कविता देवी                60,000         5,000
 

विज्ञापन

अगर नवनिर्वाचित प्रधान पद से हट जाता है तो कार्यवाहक प्रधान को मानदेय देने का कोई नियम नहीं है। अगर किसी भी ग्राम पंचायत में मानदेय का भुगतान किया गया है, तो उसकी जांच कर कार्रवाई होगी।  -मनोज कुमार, डीपीआरओ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed