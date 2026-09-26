कानपुर: भीतरगांव-नौरंगा मार्ग पर गिरा महुआ का पेड़, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात कराया बहाल

कानपुर के भीतरगांव इलाके में बीते दो दिनों से लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सड़क किनारे की खंती और खेत पानी से भरे हैं। जगह-जगह पेड़ों के गिरने से आवागमन में प्रभावित हैं। भीतरगांव-नौरंगा मार्ग के पासीखेड़ा और उमरी गांवों के बीच सड़क किनारे खड़ा महुआ का पेड़ अचानक गिर गया।

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