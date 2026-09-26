कानपुर: भीतरगांव-नौरंगा मार्ग पर गिरा महुआ का पेड़, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात कराया बहाल
Kanpur News: भीतरगांव-नौरंगा मार्ग पर पासीखेड़ा और उमरी गांव के बीच सड़क किनारे लगा एक विशाल महुआ का पेड़ अचानक टूटकर बीच सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।
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कानपुर के भीतरगांव इलाके में बीते दो दिनों से लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सड़क किनारे की खंती और खेत पानी से भरे हैं। जगह-जगह पेड़ों के गिरने से आवागमन में प्रभावित हैं। भीतरगांव-नौरंगा मार्ग के पासीखेड़ा और उमरी गांवों के बीच सड़क किनारे खड़ा महुआ का पेड़ अचानक गिर गया।
पेड़ के सड़क पर गिरने से दोनों तरफ यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सुबह-सुबह काम पर निकलने वाले राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शाखाओं को काटकर सड़क से हटाया, जिसके बाद करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया जा सका।