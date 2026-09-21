कानपुर: गाल में गांठ से कैंसर की आशंका, तनाव में महिला ने दी जान, 20 साल पहले किया था प्रेम विवाह

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कहकशां ने करीब 20 साल पहले दादानगर की सेवाग्राम कॉलोनी निवासी नदीमुद्दीन से प्रेम विवाह किया था। दंपती के दो बेटे अब्दुल रहमान और अब्दुल कादिर हैं। पति नदीमुद्दीन ने पुलिस को बताया कि एक साल पहले कहकशां के गाल में गांठ निकल आई थी। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन गांठ को लेकर वह लगातार आशंकित रहती थी कि कहीं उसे कैंसर न हो। बीमारी की आशंका के चलते वह काफी समय से तनाव में थी। परिजन इलाज कराने के साथ उसे समझाते भी थे और बीमारी को लेकर ज्यादा चिंता न करने के लिए कहते थे। पति कर्ज लेकर उनका इलाज करा रहे थे।करीब एक सप्ताह पहले कहकशां अपने मायके भन्नानापुरवा चली गई थी। रविवार देर रात उसने वहीं फंदा लगाकर जान दे दी। देर रात परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। रायपुरवा पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।रायपुरवा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला ने गाल में निकली गांठ की वजह से वह तनाव में थी। पूछताछ में परिजन ने बताया कि वह मसाला खाती थीं। छोड़ने के बाद से दिक्कतें होने लगीं। उन्हें लगता था कि वह अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी।