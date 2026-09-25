कानपुर: घाटमपुर में जारी है रिमझिम बारिश, उमस-गर्मी से मिली राहत, छाता और बरसाती बने सहारा, जनजीवन प्रभावित

कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार की सुबह भी जारी रही। पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव बना हुआ है और बीच-बीच में बारिश हो रही है। सुबह से रिमझिम बारिश होने से कामकाजी लोगों व स्कूल जाने वाले बच्चों को छाते का सहारा लेना पड़ा।

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बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं, लगातार रुक-रुककर हुई बारिश से बच्चों, दुकानदारों और आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल से लौटने वाले बच्चों को बारिश में भीगने से बचने के लिए छाता और बरसाती का सहारा लेना पड़ा।