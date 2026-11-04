कानपुर: स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां निरस्त, बाजारों में तैनात रहेंगी एंबुलेंस, छह से 10 तक 24 घंटे अलर्ट

कानपुर में धनतेरस, दीपावली और भैयादूज पर आगजनी, पटाखों से झुलसने और अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। छह से 10 नवंबर तक जिले के प्रमुख अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने, दवाओं का पर्याप्त भंडारण करने और डॉक्टरों-कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने के निर्देश सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने दिए हैं। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त रहेंगी।

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सीएमओ ने बताया कि उर्सला अस्पताल में 20, जबकि केपीएम और कांशीराम अस्पताल में 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी पांच-पांच बेड सुरक्षित रहेंगे। सभी अस्पतालों के बर्न वार्ड आवश्यक उपकरणों और जीवनरक्षक दवाओं से लैस रखने के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी कक्षों में झुलसने और आंखों से संबंधित दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।