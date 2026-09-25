कानपुर: खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ों के पास मिला विशालकाय अजगर, जबड़े में जकड़ा था पक्षी, ग्रामीणों में दहशत

कानपुर में बिल्हौर अंतर्गत अरौल क्षेत्र के ग्राम बेर्राखानपुर में शुक्रवार अफरातफरी और दहशत फैल गई, जब ग्रामीणों ने एक खेत में विशालकाय अजगर को देखा। अजगर को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। भारी-भरकम अजगर एक बड़े पक्षी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए था, जिसे देखकर ग्रामीणों के पसीने छूट गए।

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जानकारी के अनुसार, बेर्राखानपुर गांव स्थित कब्रिस्तान के पास रामखिलावन कठेरिया का खेत है, जहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं। शुक्रवार को रामखिलावन अपने खेत की ओर गए थे। तभी अचानक उनकी नजर पेड़ के पास पड़े एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। अजगर उस वक्त एक बड़े पक्षी को अपने जबड़े में जकड़ रहा था।