कानपुर: खतरे के निशान से सात सेमी ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर, 26 गांवों-मोहल्लों में घुसा पानी, नावों से आवागमन

शुक्लागंंज में उफनाई गंगा का जलस्तर थम नहीं रहा। खतरे के निशान 113 मीटर से सात सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है। शुक्रवार को शुक्लागंज के कई रिहायसी इलाकों में पानी पहुंचने से लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हाल यह है कि 26 गांव व मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ऐसे में लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। लोग नावों से आवागमन कर रोजमर्रा का कामकाज निपटा रहे हैं।

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जिला प्रशासन की ओर 56 नावें आवागमन के लिए लगाई गई हैं। वहीं, कुछ घरों में पानी घुसने से लोग छतों पर गुजर बसर कर रहे हैं। नायब तहसीलदार पूर्णिमा तिवारी ने श्रीनगर में शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शुक्रवार शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 113.070 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से सात सेमी. ऊपर है।