कानपुर: जीएसवीएम ऑडिटोरियम में गंगा समग्र का प्रांतीय अधिवेशन, नदियों को निर्मल बनाने पर मंथन, बांटे गए अवॉर्ड

कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शुक्रवार को गंगा समग्र का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में कानपुर प्रांत के विभिन्न जिलों से आए प्रबुद्धजनों, पर्यावरणविदों और गंगा सेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मां गंगा सहित देश की समस्त पवित्र नदियों को अविरल, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के भावी रणनीतिक कदमों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

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अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में गंगा समग्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरींद्र सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक भवानी भीख और गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष मंचासीन रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जीवन रेखा है। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं हैं, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को आगे आकर जन-आंदोलन खड़ा करना होगा।