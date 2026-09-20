कानपुर: नम आंखों से जयकारे लगा गजानन को किया विदा, बजे ढोल नगाड़े

कानपुर: नम आंखों से जयकारे लगा गजानन को किया विदा, बजे ढोल नगाड़े
शहर के अलग-अलग स्थानों पर गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया गया। मकराबटगंज स्थित रामकृष्णा वेलफेयर सोसाइटी अपार्टमेंट में सात दिवसीय गणेश उत्सव अत्यधिक धूमधाम से मनाया गया। रविवार को हवन व भंडारा कर ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन परमट पर किया गया। शारदानगर में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया।
गणपति की मूर्तियां अर्मापुर में विसर्जित की गईं। इसी तरह रविदासपुरम, गुजैनी, बर्रा, मर्दनपुर और पनकी में गणपति की मूर्तियों का विसर्जन हुआ। गंगा बैराज, सिद्धनाथ घाट, महाराजपुर आदि क्षेत्रों में बने कृत्रिम तालाबों में मूर्तियों का विसर्जन किया गया।