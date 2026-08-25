फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Firing at Negi Guest House shattered glass found but no cartridges or bricks/stones discovered

कानपुर: नेगी गेस्ट हाउस पर फायरिंग, शीशा टूटा हुआ मिला, नहीं मिले कारतूस या ईंट-पत्थर, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 25 Aug 2026 02:10 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 25 Aug 2026 02:10 PM IST
सार

Kanpur News: नेगी गेस्ट हाउस के मालिक द्वारा गोली चलने और शीशा टूटने की लिखित सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान गेस्ट हाउस का शीशा तो टूटा मिला, लेकिन घटनास्थल से कोई कारतूस या ईंट-पत्थर बरामद नहीं हुआ।

विज्ञापन
Kanpur Firing at Negi Guest House shattered glass found but no cartridges or bricks/stones discovered
नेगी गेस्ट हाउस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में नेगी गेस्ट हाउस में देर रात गोली चलने और शीशा टूटने की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जब घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल की, तो मामला काफी संदिग्ध नजर आया। मौके पर शीशा तो टूटा हुआ मिला, लेकिन कोई भी कारतूस या ईंट-पत्थर बरामद नहीं हुआ है।

विज्ञापन

गेस्ट हाउस के मालिक गजेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि वह इलाहाबाद से लौटे थे। जब वह गेस्ट हाउस पहुंचे, तो वहां तैनात गार्ड ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी कि देर रात कोई तेज धड़ाम की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद मालिक ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी।

विज्ञापन

सीसीटीवी जांच में जुटी पुलिस
मौके पर पहुंची फारेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हैरानी की बात यह रही कि फुटेज में सड़क से कोई भी व्यक्ति गोली चलाता हुआ या हमला करता नजर नहीं आया है। पुलिस अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शीशा टूटने की यह घटना किस वजह से हुई है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed