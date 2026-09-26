कानपुर: अरौल में बारिश से जलमग्न हुए खेत, 24 घंटे से बिजली भी गुल, पेयजल संकट भी बढ़ा, ग्रामीणों की बढ़ी चिंता

कानपुर नगर के बिल्हौर अंतर्गत अरौल क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते खेत जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं, ग्रामीणों को जलभराव और बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

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खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में करीब 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। लगातार बारिश के बीच बिजली न आने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और पेयजल समेत रोजमर्रा के काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में करीब 24 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। लगातार बारिश के बीच बिजली न आने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और पेयजल समेत रोजमर्रा के काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

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