कानपुर: औरैया दावत में गया था परिवार, सूना घर देख चोरों ने बोला धावा, नगदी और जेवर समेत पांच बकरियां चोरी
Kanpur News: घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परास गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात, 70 हजार रुपये नगद और पांच बकरियां पार कर दीं। घटना के समय पीड़ित परिवार औरैया में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था।
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कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के परास गांव में गुरुवार रात चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर से लाखों रुपये के जेवरात और नकदी के साथ पांच बकरियां भी चोरी कर ले गए। घटना के समय परिवार औरैया एक दावत में गया था, जिससे घर में ताला लगा हुआ था।
गांव निवासी मोहम्मद शहीद गुरुवार को अपनी बेटी की ससुराल छठी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औरैया गए थे। उनकी छोटी बेटी मुस्कान परास में ही थी। रात में वह भी अपने चाचा के घर सोने चली गई थी। घर पर किसी के मौजूद न होने का फायदा उठाकर चोरों ने देर रात घर को निशाना बनाया।
तहरीर के आधार पर होगी अग्रिम कार्रवाई
चोर घर में रखे 70 हजार की नगदी, लाखों के जेवरात और पांच बकरियां खोलकर ले गए। शुक्रवार सुबह आसपास के लोगों ने घर में चोरी होने की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।