कानपुर रंगदारी केस: FIR लेखक ने कहा- सुरेश खुद लाए थे तहरीर, कोर्ट में पेश हुआ दूसरा गवाह, अगली सुनवाई पांच को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 03 Oct 2026 03:05 PM IST
सार
Kanpur News: ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूली मामले में जिला जज अनमोल पाल की अदालत में मुख्य अभियोजन गवाह के रूप में एफआईआर लेखक पेश हुआ। गवाह ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि पीड़ित होटल कारोबारी सुरेश पाल खुद थाने में टाइप की हुई और हस्ताक्षरित लिखित तहरीर लेकर आए थे।
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विस्तार
कानपुर में ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने से संबंधित मुकदमे में गुरुवार को जिला जज अनमोल पाल की अदालत में अभियोजन ने दूसरे गवाह के रूप में एफआईआर लेखक को पेश किया। गवाह ने कोर्ट में कहा कि सुरेश पाल खुद थाने पर टाइप व हस्ताक्षर की हुई तहरीर लेकर आए थे।
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बयान दर्ज किए जाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह भी की। अब पांच अक्टूबर को अभियोजन अपना तीसरा गवाह पेश करेगा। होटल कारोबारी सुरेश पाल ने छह अगस्त 2025 को किदवईनगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे व आयुष उर्फ लवी मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिछले दिनों सुरेश पाल की अदालत में गवाही हुई तो वह बयान से मुकर गया था। इसी मामले में सुनवाई चल रही है।
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