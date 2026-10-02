कानपुर रंगदारी केस: FIR लेखक ने कहा- सुरेश खुद लाए थे तहरीर, कोर्ट में पेश हुआ दूसरा गवाह, अगली सुनवाई पांच को

कानपुर में ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने से संबंधित मुकदमे में गुरुवार को जिला जज अनमोल पाल की अदालत में अभियोजन ने दूसरे गवाह के रूप में एफआईआर लेखक को पेश किया। गवाह ने कोर्ट में कहा कि सुरेश पाल खुद थाने पर टाइप व हस्ताक्षर की हुई तहरीर लेकर आए थे।

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बयान दर्ज किए जाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह भी की। अब पांच अक्टूबर को अभियोजन अपना तीसरा गवाह पेश करेगा। होटल कारोबारी सुरेश पाल ने छह अगस्त 2025 को किदवईनगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे व आयुष उर्फ लवी मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिछले दिनों सुरेश पाल की अदालत में गवाही हुई तो वह बयान से मुकर गया था। इसी मामले में सुनवाई चल रही है।