कानपुर: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, बोले- सपा ने खोई जमीन, यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों, विशेषकर सपा और इंडी गठबंधन पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खो चुकी है और बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की भावना को दरकिनार करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया।

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डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दलों का चरित्र जगजाहिर है। जब ये चुनाव जीतते हैं, तो इन्हें व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही जनता इन्हें नकार देती है, ये ईवीएम और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब इनकी दोहरी राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है और इन्हें पूरी तरह खारिज कर चुकी है।