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कानपुर देहात हादसा: तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर छात्र की मौत, बस का टिकट कराने निकला था, फरार चालक की तलाश

Tue, 01 Sep 2026 02:21 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 01 Sep 2026 02:21 PM IST
सार

Kanpur Dehat News: सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर कस्बे में मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन की तलाश की जा रही है।

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Kanpur Dehat Student died after being run over by speeding vehicle he had gone to book a bus ticket
घटनास्थल पर लगी भीड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर देहात में सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर कस्बे में मंगलवार दोपहर सड़क किनारे पैदल जा रहे बीएससी छात्र को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

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शाहजहांपुर निवासी कुंवर सिंह पाल का इकलौता बेटा आशीष कुमार (19) बीएससी का छात्र था। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी बुआ राजकुमारी के दिल्ली जाने के लिए बस का टिकट कराने कस्बे में स्थित एक ट्रैवल्स एजेंट की दुकान पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान राजपुर की ओर से आए तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
हादसा इतना भीषण था कि आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हादसा करने वाले वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।

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