कानपुर: सनातन धर्म विद्यालय में दीनदयाल जयंती समारोह, प्रांत प्रचारक बोले-महापुरुषों का जीवन हमारी असली पूंजी
Kanpur News: पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 2000 से अधिक छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने एक सुर में संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। मुख्य अतिथि ने भगवान श्रीराम के जीवन और पंडित दीनदयाल के के दर्शन को शिक्षा पद्धति का मूल आधार बताया।
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कानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं प्रांत प्रचारक श्रीराम, विद्यालय की प्रबंधक नीतू सिंह, प्रधानाचार्य राकेश राम त्रिपाठी ने किया। समारोह में 2000 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों का एक सुर में संपूर्ण वंदे मातरम् के सामूहिक गान ने अलग अनुभूति दी।
मुख्य अतिथि ने कहा कि मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्रीराम का जीवन हमारे लिए सामाजिक समरसता और आदर्श शासन (रामराज्य) का सर्वोतम उदाहरण है। उन्होंने सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए राष्ट्र और समाज के काम आना है।
महापुरुषों का जीवन ही हमारी असली वैचारिक पूंजी
अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहकर, कड़ा परिश्रम करना और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना ही युवावस्था की वास्तविक सफलता है। कहा कि महापुरुषों का जीवन ही हमारी असली वैचारिक पूंजी है। दीनदयाल का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन ही हमारी शिक्षा पद्धति का मूल आधार रहेगा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने आभार व्यक्त किया।