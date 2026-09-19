कानपुर: सीडीओ ने निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन का किया निरीक्षण, निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी, दिए निर्देश

घाटमपुर तहसील के पतारा कस्बे पहुंचे कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अभिनव जैन ने निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन का निरीक्षण किया। भवन निर्माण कार्य में देरी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीडीओ और एडीओ को ब्लॉक क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी आंगनवाड़ी भवनों की नियमित निगरानी करने के साथ रोजाना प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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उन्होंने भवन की गुणवत्ता, निर्माण की गति और मौके पर चल रहे कार्यों की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं होने पर उन्होंने पतारा बीडीओ से नाराजगी जताई। सीडीओ ने निर्देश दिया कि ब्लॉक क्षेत्र में निर्माणाधीन सभी आंगनवाड़ी भवनों का बीडीओ और एडीओ नियमित रूप से निरीक्षण करें। अगले 15 दिनों तक निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी करते हुए प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा।