कानपुर: पीएचडी की खाली सीटों पर पहले NET-JRF वालों को प्रवेश, फिर रिक्त सीटों के लिए होगी प्रवेश परीक्षा

कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में पीएचडी की खाली सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पहले नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद भी जिन विषयों में सीटें खाली रह जाएंगी। उन्हें भरने के लिए विवि अलग से आवेदन आमंत्रित कर प्रवेश परीक्षा कराएगा।

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इससे राष्ट्रीय स्तर की पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, वहीं अन्य योग्य अभ्यर्थियों के लिए भी पीएचडी में प्रवेश का अवसर बना रहेगा। बीते दिनों विद्या परिषद की बैठक में प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया था। अब कार्य परिषद ने भी इसे मंजूरी दे दी है।