कानपुर: पनका गांव में जानलेवा लापरवाही, पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल, फिर भी जोखिम उठाकर निकल रहे लोग

कानपुर के पनकी क्षेत्र के पनका गांव में इन दिनों गंभीर हादसा किसी भी वक्त सामने आ सकता है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते पांडु नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है, जिसके कारण गांव का मुख्य संपर्क मार्ग यानी पुल पानी में पूरी तरह डूब गया है।

विज्ञापन



इसके बावजूद ग्रामीण अपनी जान की परवाह किए बिना इस जलमग्न पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, पांडु नदी में उफान आने से पनका गांव का यह पुल कई फीट पानी के नीचे समा चुका है। पुल के ऊपर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, जिससे रास्ते का अंदाजा लगाना पूरी तरह असंभव हो गया है।