कानपुर: बर्रा और किदवईनगर पुलिस ने पकड़ा मादक पदार्थ, दो आरोपी गिरफ्तार

बर्रा और किदवईनगर पुलिस ने चरस और गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बर्रा पुलिस ने गुरुवार को जराैली फेज-1 निवासी सुधांशु त्रिवेदी को फतेहपुर मोड़ चौराहे के पास से पकड़ा। तलाशी में उसके पास से लगभग आधा किलो चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक सुधांशु चरस खरीदकर छोटे-छोटे पैकेट बनाकर बेचता था।

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उसके खिलाफ पहले भी आबकारी और शस्त्र अधिनियम के मामले दर्ज हैं। वहीं, किदवईनगर पुलिस ने गुरुवार को कंजड़पुरवा, साकेतनगर निवासी पवन को बीएसएनएल एक्सचेंज के सामने से गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब डेढ़ किलो गांजा बरामद हुआ। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।