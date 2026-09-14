कानपुर: 5600 करोड़ की महाठगी में बैंककर्मियों का खेल, करोड़ों के लेनदेन पर साधी चुप्पी, अब पुलिस करेगी पूछताछ

कानपुर में डिजिटल अरेस्ट, निवेश का झांसा और टैक्स चोरी के जरिये जुटाई गई 5600 करोड़ रुपये की रकम को शहर की 14 बैंकों में हजारों खाते खोलकर रकम निकालने में बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली है। पुलिस का मानना है कि बैंककर्मियों की मिलीभगत से ही ठगी का संसार फल फूल रहा था। सामान्य कारोबार और आय वाले खातों से महाठगों ने करोड़ों रुपये निकाले।

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इसके बाद भी बैंक कर्मी अपनी आंखों में पट्टी बांधे रहे। पुलिस अब बैंक मैनेजर से लेकर खाता खोलने वालों से भी पूछताछ करेगी। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि बैंकों की भूमिका संदिग्ध है। कर्मियों से पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। बैंककर्मियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।