कानपुर: आलियापुर टोल पर खाकी पर हमला, किन्नरों ने अर्धनग्न होकर किया हंगामा, सिपाही की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज

कानपुर में सजेती थाना क्षेत्र के आलियापुर टोल पर रुपये मांगने और वाहन में तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंची पीआरवी के पुलिसकर्मियों से किन्नरों ने अभद्रता और मारपीट की। साथी सिपाही को समझाने और वीडियो बनाने पर आरोपियों ने उसके साथ धक्कामुक्की की। सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पीआरवी पर तैनात आरक्षी राजेश कुमार सिंह ने काजल, मुस्कान और अन्य अज्ञात किन्नरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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प्राथमिकी के अनुसार, 26 अक्तूबर की रात करीब 9:42 बजे पीआरवी 9303 को इवेंट नंबर 29317 के तहत आलियापुर टोल से सूचना मिली थी। कॉल करने वाले अंकित सिंह ने बताया था कि कुछ किन्नर उनसे रुपये मांग रहे हैं और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी है। सूचना पर चालक राजेश कुमार सिंह और साथी कमांडर प्रवीण बंसल मौके पर पहुंचे। वहां किन्नर मौजूद थे। आरोप है कि प्रवीण बंसल ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वे गालीगलौज करने लगे।