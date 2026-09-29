कानपुर: अमर उजाला पुलिस की पाठशाला, डिजिटल अरेस्ट की धमकी से डरें नहीं, एसपी बाेलीं- तुरंत 1930 पर करें शिकायत

साइबर ठग पहले डराते हैं, फिर डिजिटल अरेस्ट या कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर रुपये ऐंठते हैं। ऐसे किसी भी फोन या वीडियो कॉल से घबराने के बजाय तुरंत परिजनों को बताएं और पुलिस की मदद लें। पुलिस, बैंक या कोई सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर डराकर पैसे जमा कराने का दबाव नहीं डालती। ट्रेनिंग आईपीएस एसीपी कर्नलगंज अंजना दईया ने मंगलवार को चुन्नीगंज स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित पुलिस की पाठशाला में छात्रों को साइबर अपराध से बचाव का यह तरीका बताया।

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उन्होंने कहा कि अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को स्वीकार करने से बचें। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने पर उससे मिलने न जाएं और इसकी जानकारी तुरंत माता-पिता या किसी भरोसेमंद बड़े को दें। नया मोबाइल एप डाउनलोड करते समय भी सावधानी बरतें। बिना जरूरत कैमरा, माइक्रोफोन, संपर्क सूची और दूसरी निजी जानकारियों की अनुमति देने से बचें।