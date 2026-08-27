कानपुर: तीन भागों में बंटवाकर हथियाया 30 लाख का टेंडर, प्रोफेसर ने पत्नी के नाम पर चलाई फर्म, खुला काला चिट्ठा

कानपुर नगर निगम में अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार सिंडिकेट का गठजोड़ अब खुलता जा रहा है। ब्लैकलिस्ट की गईं पांच कंपनियों के कराए गए कार्यों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो इनमें से अधिकतर कार्य सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग जैसे थे, जिनमें से कई में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। एक फर्म ने तो 30 लाख के इंटरलॉकिंग का टेंडर तीन भागों में बंटवाकर हथियाया था।

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नगर आयुक्त ने टेंडर घोटाले की जांच कराई जिसमें पांच फर्मों में अनियमितताएं मिलने पर सभी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। पांचों के खिलाफ फजलगंज, स्वरूपनगर में एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। नगर निगम में करीब 400 फर्में पंजीकृत हैं, जबकि 27 बड़े ठेकेदार हॉट मिक्स प्लांट से जुड़े हैं। सिंडिकेट बनाकर ठेके हासिल करने और अवैध वसूली के आरोप में कार्रवाई की जा रही है।