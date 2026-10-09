कानपुर: 25 साल पुराना मारपीट का मामला, 13 साल में एक भी गवाह पेश नहीं कर सका अभियोजन, साक्ष्य अभाव में दो बरी

कानपुर में भाजपा के दो गुटों के बीच 25 साल पहले हुई मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय देवर्षि देव कुमार की अदालत ने भाजपा नेताओं गुड्डू और बब्लू मिश्रा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष 13 साल एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सका। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है।

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काकादेव के नवीन नगर निवासी और तत्कालीन भाजपा वार्ड अध्यक्ष सुजीत कुमार ने 10 अक्टूबर 2001 को काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दोपहर में वह गोपाला टावर चौराहे पर खड़े थे। आरोप था कि उसी दौरान रावतपुर के रोशन नगर निवासी गुड्डू मिश्रा और रावतपुर गांव निवासी बब्लू मिश्रा अपने साथियों शेखर पांडे, दीपू पांडे और शिवबोधन मिश्रा के साथ वहां पहुंचे।