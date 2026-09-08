कन्नौज: सांप के काटने से किशोर की मौत, चचेरी बहन के घर आया था, जिला अस्पताल में तोड़ा दम, परिजन बेहाल

कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में कानपुर के थाना क्षेत्र चौबेपुर के गांव त्रिलोकपुर निवासी अंकित (17) सोमवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे सराय प्रयाग निवासी अपनी चचेरी बहन सीनू के घर आया था। यहां रात में सोते समय करीब दो बजे उसे सांप ने काट लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। सीएचसी मे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक दो भाई व बहन में सबसे छोटा था।

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