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कन्नौज: सांप के काटने से किशोर की मौत, चचेरी बहन के घर आया था, जिला अस्पताल में तोड़ा दम, परिजन बेहाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: Himanshu Awasthi
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:47 AM IST
सार
Kannauj News: कानपुर के चौबेपुर निवासी अंकित की कन्नौज के गुरसहायगंज में चचेरी बहन के घर सोते समय सांप के काटने से मौत हो गई। सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किए जाने के बाद इलाज के दौरान किशोर ने दम तोड़ दिया।
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सांप (सांकेतिक)
- फोटो : amar ujala
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कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में कानपुर के थाना क्षेत्र चौबेपुर के गांव त्रिलोकपुर निवासी अंकित (17) सोमवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे सराय प्रयाग निवासी अपनी चचेरी बहन सीनू के घर आया था। यहां रात में सोते समय करीब दो बजे उसे सांप ने काट लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। सीएचसी मे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक दो भाई व बहन में सबसे छोटा था।
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