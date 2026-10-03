कन्नौज: किशनपुर में बुखार का भीषण कहर, महिला की इलाज के दौरान कानपुर में मौत, गांव में 100 से अधिक बीमार

कन्नौज जिले में तालग्राम कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर गांव में बुखार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीमारी की चपेट में आकर एक महिला की इलाज के दौरान कानपुर शुक्रवार शाम मौत हो गई। शव घर आते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। वहीं, गांव 100 से अधिक ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं।

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दो बार स्वास्थ्य शिविर के बाद लोगों राहत नहीं मिल रही है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग डेंगू की पुष्टि नहीं कर रहा है। किशनपुर निवासी सियाराम ने बताया कि उनकी पत्नी रामलली(50) एक करीब आठ दिन पहले बुखार से बीमार पड़ गई। निजी चिकित्सकों से इलाज के बाद सीएचसी लेकर गए जांच के बाद भी फायदा नहीं हुआ।