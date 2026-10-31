कन्नौज: राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ पुलिसकर्मियों ने लगाई दौड़, डीएम-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

कन्नौज जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। इसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया।

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दौड़ पुलिस लाइन से शुरू होकर पेट्रोल पंप होते हुए वापस पुलिस लाइन के मुख्य द्वार पर संपन्न हुई। समापन पर डीएम और एसपी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया।