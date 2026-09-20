कन्नौज: बेखौफ चोरों का तीन मंदिरों पर धावा, नकदी समेत लाखों का सामान पार, ग्रामीणों का हंगामा, जांच शुरू

कन्नाैज जिले में सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम बौसिया स्थित बाबा हंसराज महाराज समाज सेवा आश्रम में चोरों ने धावा बोला।। रात के अंधेरे में आश्रम परिसर में घुसे चोरों ने एक-दो नहीं, बल्कि तीन मंदिरों के ताले तोड़ डाले। दानपात्र से नकदी निकालने के साथ ही चोर आश्रम से भारी मात्रा में सामान समेट ले गए। सुबह घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे और पुलिस से जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

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आश्रम के महंत सुदामा लाल के अनुसार, परिसर में तीन मंदिर पहले से स्थापित हैं, जबकि चौथे मंदिर का निर्माण चल रहा है। रात में चोरों ने आश्रम में प्रवेश कर तीनों मंदिरों के ताले तोड़ दिए। करीब 35 हजार की नकदी समेत दानपात्र को उठा ले जाने के साथ ही चोर मंदिर परिसर से इन्वर्टर-बैटरी, करीब 25-25 किलोग्राम वजनी चार पीतल के घंटे, करीब 100 मीटर बिजली की केबल, तीन पंखे, बर्तन और मूर्तियों के आभूषण भी चोरी कर ले गए।