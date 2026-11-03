फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   'Kali Sarkar' of Jhansi—identified as Hardoi-based history-sheeter Pradeep Shukla—arrested

हरदोई: झांसी का काली सरकार बना हरदोई का हिस्ट्रीशीटर प्रदीप शुक्ला गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 06:14 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 03 Nov 2026 06:14 PM IST
विज्ञापन
'Kali Sarkar' of Jhansi—identified as Hardoi-based history-sheeter Pradeep Shukla—arrested
गिरफ्त में हिस्ट्रीशीटर प्रदीप शुक्ला - फोटो : अमर उजाला
झांसी के मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के कुरैचा गांव में काली सरकार के नाम से दरबार चलाने वाले शहर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 33 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में उसके खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। शहर कोतवाली पुलिस का दावा है कि बिलग्राम रोड के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


शहर के चौहान थोक निवासी प्रदीप शुक्ला शहर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। उसका हिस्ट्रीशीट नंबर 36ए है। उसके खिलाफ जानलेवा हमला, गैर इरादतन हत्या, लूट, गुुंडा एक्ट, अवैध शस्त्र अधिनियम, मिनी गुंडा एक्ट, यौन शोषण आदि धाराओं में 13 मामले दर्ज हैं। वर्ष 1993 में शहर कोतवाली में उसके खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मामलाा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। न्यायालय में हाजिर न होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बीते दिनों पुलिस को पता चला था कि प्रदीप शुक्ला झांसी के मऊरानीपुर में काली सरकार के नाम से दरबार चलाता था। पुलिस से बचने के लिए वह वहां बाबा के वेश में रहता था। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि बिलग्राम मार्ग से प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed